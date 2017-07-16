رسمياً.. العماني الحبسي يحمي مرمى الهلال

تعاقدت إدارة نادي الهلال، مع الحارس العماني علي الحبسي، لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي عبر بيان رسمي.

وكتب أزرق العاصمة عبر بيان بثه على وسائل الإعلام: "وقع الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الأحد، عقدا احترافيا مع الحارس العماني علي الحبسي، ليمثل بموجبه فريق الهلال الأول لمدة ثلاثة أعوام".

وتابع البيان الأزرق: "وجرى التوقيع بمكتب سموه في مقر النادي، وذلك بعد أن اجتاز الحبسي الفحوص الطبية التي أجراها تحت إشراف شريك النادي في قطاع التأمين والرعاية الطبية".

وتاتي هذه الخطوة بعدما سمح اتحاد القدم السعودي للأندية، بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ إقرار نظام الاحتراف.