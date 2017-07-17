رسمياً.. اتحاد جدة يبقي كهربا وسفياني في صفوفه

وقعت إدارة نادي اتحاد جدة مع لاعبي الفريق الكروي الأول، ربيع سفياني والمصري محمود كهربا، في مقر معسكر الفريق في بولتون الإنجليزية، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الجداوي عبر بيان رسمي.

وكتب اتحاد جدة عبر بيانه الاثنين: "وقع رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي مع اللاعب محمود كهربا على تجديد عقده مع النادي لمدة عام، بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن الاتفاق مع نادي الزمالك المصري".

وتابع النادي الجداوي عبر بيانه: "شهدت مدينة بولتون الإنجليزية اليوم، توقيع رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي واللاعب ربيع سفياني عقد احتراف اللاعب في صفوف الفريق الأول لمدة عام".

وسبق لنادي اتحاد جدة، أن أعلن اتفاقه مع نادي الزمالك المصري، من أجل الحصول على خدمات كهربا لمدة موسم واحد إضافي. وكتب: "مرحبا بعودتك كهربا".

وخطف الدولي المصري الأضواء إبان تمثيله النادي الجداوي خلال الموسم المنقضي، حيث استطاع تسجيل 16 هدفا في 20 مباراة بالدوري.