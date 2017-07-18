أهلي جدة يعلن تعاقده مع البرازيلي دي سوزا

تعاقدت إدارة أهلي جدة، مع اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي سوزا، بعقد يمتد لموسمين، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الجداوي عبر بيان رسمي الثلاثاء.

وكتب أهلي جدة عبر بيانه الذي بثه على وسائل الإعلام: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي سوزا (29 عاما) قادما من نادي كلوب بروج البلجيكي، بعقد يمتد لموسمين، مع خيار التجديد لموسم ثالث مع النادي".

ومثل لاعب الوسط البرازيلي صفوف ساو كارلوس البرازيلي، ومن انتقل إلى فيتيس الهولندي، قبل أن يرتدي شعار كوبينهاغن الدنماركي لمدة أربعة مواسم ونصف السنة، عقبها قرر الرحيل إلى الدوري البلجيكي للانضمام إلى نادي كلوب بروج، وأخيراً اختار بوابة أهلي جدة في رحلته الاحترافية بالدروي السعودي.