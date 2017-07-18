النصر يختتم معسكره ويطير إلى مصر

أنهى النصر معسكره الخارجي في تركيا، تحضيراً للموسم الجديد الذي ينطلق بخوضه منافسات البطولة العربية للأندية لكرة القدم في مصر.

وتستضيف مصر البطولة العربية في القاهرة والإسكندرية من السبت المقبل حتى الخامس من أغسطس القادم، حيث سيشارك النصر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الزمالك المصري، والفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.

وكتب النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعثة العالمي ستغادر تركيا مساء اليوم إلى مصر بإذن الله للمشاركة في البطولة العربية".

وانضم لبعثة النصر لاعبه الجدد المهاجم الليبيري وليام جيبور، المنضم من الوداد البيضاوي المغربي، إلى جانب المهاجم البرازيلي ليوناردو رودريجيز بيريرا المنضم لموسم واحد على سبيل الإعارة من الجزيرة بطل الإمارات.

وكذلك انضم المدافع المغربي سعد لكرو القادم من الدفاع الحسني الجديدي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة أيضا.