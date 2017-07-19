الدهش: لم نفاوض هزازي وعبدالغني.. وهدفنا البقاء

أكد محمد الدهش، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، عدم مفاوضة ناديه الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين للاعبين نايف هزازي وحسين عبدالغني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طموح فريقه هو البقاء خلال موسمه الأول بين الكبار.

وقال الدهش في حديثه لنشرة أخبار الرياضة على "العربية": "طموحنا هو تأمين مركز متوسط، والبقاء بين الكبار، باعتبار أنها السنة الأولى لنا في الدوري".

وتابع: "أي لاعب متاح، ويطلبه المدرب سنجلبه حالاً للفريق، سمعة نادينا لدى الجميع جيدة، واللاعبون يبحثون عن الراحة النفسية وتوفير السكن والأمور المادية".

وزاد الدهش من مقر معسكر الفريق الفيحاوي في النمسا: "مفاوضات اللاعب الدولي حسن معاذ لم تتجاوز 10 ساعات، وأود أن أشكر وكيله يوسف الموينع، أما بالنسبة للاعبين نايف هزازي وحسين عبدالغني فلم نفاوضهم نهائيا".

واختتم حديثه بقوله: "خلال 48 ساعة سننهي صفقتين، وفيما يتعلق بالحارس الأجنبي لدينا الآن خياران أجنبيان، وسنجلب أحدهما متى ما رغب المدرب جالكا ذلك".