الشباب في بيان: اتحاد القدم شريك للمجهول الفاسد

اعتبر نادي الشباب، اتحاد القدم السعودي، شريكاً للمجهول الفاسد، حيث يعمل على التستر عليه، ويقوم بتعطيل التحقيقات والمحاولات الجارية للوصول إليه، وذلك بعد تقديم الأخير شكوى إلى لجنة الانضباط، بحسب ما تضمنه بيان النادي العاصمي.

وأصدر الشباب بياناً عاصفاً مساء الثلاثاء جاء فيه: "علمنا عن الشكوى المقدمة من قبلكم إلى لجنة الانضباط، والتي سنتولى التعامل القانوني معها، إلا أننا نسجل عليكم بصفتكم رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأضاف البيان: "نيابة عن مجلس إدارته وأمانته العامة، واللجان ذات العلاقة بالتضامن بأنها عوضاً عن أن تتجاوب مع مطلبنا الشرعي، والقانوني، والرياضي، والأخلاقي، في التعاون، للبحث عن الفاسد المجهول، الذي قام بتحويل مبالغ بملايين الريالات، وإجراء التحقيقات اللازمة، وعدم التستر على ذلك المجهول الفاسد، إلا أنكم اتخذتم القرار باعتبار شكوانا ومطلبنا إساءة للاتحاد، وأقمتم على أثرها شكوى أمام لجنة الانضباط في محل الاستغراب والاستنكار".

وزاد البيان الشبابي: "لهذا، فإننا سنعتبر أنكم شركاء للمجهول الفاسد، يعمل على التستر عليه، وتعطيل التحقيقات والمحاولات الجارية للوصول إليه، وبالتالي أصبح الاتحاد خصماً مباشراً للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والرياضة السعودية كافة، وليس فقط كرة القدم السعودية، ونعتبر بأنكم جميعا خصوما مباشرين لمحاولة إخفاء الفاسد المجهول والتستر عليه، وذلك بتقديم شكوى أمام لجنة الانضباط ضدنا عوضاً عن تطهير الرياضة السعودية من الفساد والمفسدين".

وواصل النادي العاصمي في بيانه: "وستظل جميع خطاباتنا في هذه الشكوى ملك للإعلام والجماهير الرياضية، ليساهم كل في دوره للبحث عن الفاسد المجهول، وكل من يتستر عليه، سواء كان فردا أو كيانا لتطهير الرياضة السعودية من كل الفساد".