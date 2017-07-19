اتحاد جدة يخسر ودية أستون فيلا

خسر اتحاد جدة مواجهة أستون فيلا الانجليزي الودية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في أولى مواجهات النادي الجداوي الودية في معسكره التحضيري للموسم الجديد.

وبادر كارلوس فيلانوفا بالتسجيل لمصلحة اتحاد جدة في الدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل في الدقيقة 56، فيما أعاد فهد المولد التقدم للاتحاد مرة أخرى بعدما أحرز الهدف الثاني للفريق السعودي في الدقيقة 60، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يهنأ الاتحاد بتقدمه طويلا بعدما منيت شباكه بهدف التعادل في الدقيقة 69، قبل أن يسجل الفريق الإنجليزي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90.