اتحاد جدة يخسر وديته الثانية في معسكر إنجلترا

خسر اتحاد جدة مباراته الودية الثانية أمام فليتوود تاون الإنجليزي أحد أندية الدرجة الثانية الإنجليزية "الثالثة فعلياً" 3-2 ضمن معسكر الفريق السعودي المقام حالياً في إنجلترا استعداداً لخوض غمار الموسم الجديد.

وتقدم الفريق الإنجليزي في الدقيقة 20 قبل أن يعادل فهد المولد النتيجة قبل دقيقة من نهاية شوط المباراة الأول، وفي مطلع الشوط الثاني سجل محمد قاسم هدف الاتحاد الثاني قبل أن يعادل الإنجليز النتيجة في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 83 سجل فليتوود تاون هدف الفوز ليخسر الاتحاد وديته الثانية، بعدما خسر بذات النتيجة أمام أستون فيلا.