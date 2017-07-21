أيالا للنصراويين: اقبلوا أي عرض.. لا أريد العودة

طلب البارغوياني فيكتور أيالا من إدارة النصر الموافقة على أي عرض يصله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أعرب عن عدم رغبته العودة إلى السعودية والبقاء في أميركا الجنوبية من أجل تمثيل منتخب بلاده الذي يحاول الحصول على مركز مؤهل إلى مونديال روسيا 2018.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن أيالا يأمل بأن توافق إدارة النصر على العروض التي حصل عليها من أجل البقاء في أميركا الجنوبية، كونه يريد الاستمرار في التواجد بقائمة منتخب بلاده واللعب في كأس العالم إذا استطاع تعديل مركزه في التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

ويحتل منتخب باراغواي المركز الثامن حالياً في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 برصيد 18 نقطة، ويتخلف عن صاحب المركز الرابع الذي يتأهل مباشرة بـ5 نقاط مع بقاء 4 جولات على نهاية التصفيات.

وزادت: حصل أيالا على عرضين من المكسيك والباراغواي من أجل شراء السنة المتبقية في عقده مع النصر، لكن إدارة الأمير فيصل بن تركي لم تجدها مغرية وفضلت التمسك باللاعب، رغم أن الأخير لا يريد العودة لأسباب رياضية، بالإضافة إلى عدم قدرته على التأقلم مع الحياة في السعودية، عقب الموسم الذي قضاه في صفوف الأصفر.

وتعاقدت إدارة النصر الصيف الماضي مع اللاعب المدفعجي قادماً من لانوس الأرجنتيني بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، ولعب معه 20 مباراة دورية أحرز خلالها 6 أهداف، وحصل مع الفريق على المركز الثالث في الدوري ووصافة كأس ولي العهد، لكنها استبعدته عن قائمة الفريق التي تعسكر حالياً في تركيا، رغم تبقي عام على علاقة الطرفين التعاقدية ورفع الاتحاد السعودي عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق إلى 6 محترفين.