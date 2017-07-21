النيجيري أوبوابونا يعزز دفاع أهلي جدة

أعلن أهلي جدة التعاقد مع المدافع النيجيري جودفري أوبوابونا، من ريزا سبور التركي ، لمدة موسم واحد مع بند يسمح بالتجديد لموسمين.



وجاء الإعلان عن حسم الصفقة عبر الحساب الرسمي للأهلي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يوم الجمعة.



وسجل المدافع أوبوابونا (26 عاماً) مشاركته الدولية الأولى بالمنتخب النيجيري عام 2012 وخاض 34 مباراة مع المنتخب.



ولعب أوبوابونا ضمن صفوف صن شاين النيجيري بين عامي 2010 و2013 ، قبل أن ينتقل إلى ريزا سبور.