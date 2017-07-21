زريق العهد: النصر ليس ريال مدريد أو برشلونة

قال أحمد زريق مهاجم العهد اللبناني إن مواجهة النصر السعودي في افتتاح مباريات الفريقين في البطولة العربية للأندية لكرة القدم متكافئة نظرا لأن الفوارق ليست كبيرة بين اللاعبين العرب تحديدا، مؤكداً بأن النصر ليس ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين.



وتنطلق أحدث نسخة من البطولة العربية للأندية في مصر يوم السبت في القاهرة والاسكندرية حيث يشارك العهد بطل الدوري اللبناني الموسم الماضي ضمن المجموعة الثانية بالاسكندرية إلى جوار الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي والنصر السعودي.



وأضاف زريق في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف: العهد يشارك في البطولة لأول مرة وهدفنا تمثيل لبنان على أفضل ما يكون. البطولة قوية وتمثل إعدادا جيدا للموسم المقبل الذي سيشهد خوض بطولتي الدوري والكأس فضلا عن المنافسات القارية.



وعن مواجهة النصر في افتتاح مباريات الفريقين قال المهاجم البالغ عمره 26 عاما: مباراة النصر ستكون متقاربة نظرا لأن الفوارق بين اللاعبين بسيطة لأن اللاعب العربي تؤثر عليه أشياء كثيرة وحالته المزاجية تتحكم في أدائه، لكن رغم ذلك يملك النصر لاعبين أجانب مميزين لكن الأداء في أرض الملعب هو ما سيحسم نتيجة المباراة التي أراها مهمة للفريقين في بداية مشوار البطولة.



وختم: لن نواجه ريال مدريد أو برشلونة حتى نضع أنفسنا في موقف الطرف الأضعف فكما قلت مسبقا فالفوارق بين الأندية قليلة للغاية.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث (مجموعتان بالاسكندرية وواحدة في القاهرة) إضافة لأفضل فريق في المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.