البرازيلي غوميش: حضرت من أجل تغيير النصر

أكد البرازيلي ريكاردو غوميش مدرب النصر أهمية البطولة العربية لفريقه، مشيراً بأنه حضر إلى تدريب الفريق لتغييره وتحقيق البطولات.

وقال غوميش في المؤتمر الصحفي: البطولة تعتبر استعداد للموسم الجديد، لكننا في نادي النصر نرغب بالحصول عليها لتكون خير بداية لموسمنا الجديد.

وزاد المدرب البرازيلي: تعرفت على إمكانيات اللاعبين في معسكر تركيا، وأنا مؤمن بقدراتهم، كما أن إحضار لاعبين كبار لا يعني تحقيق البطولات، لأن تحقيق البطولات يعتمد على العمل المتكامل والمتواصل.

وفي المقابل، قال إبراهيم غالب قائد النصر: شرفتني إدارة الفريق بحمل شارة القيادة، رغم أن لاعبي النصر كلهم قادة، وكلنا نكمل بعضنا.