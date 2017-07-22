النصر يبدأ مشوار "العربية" بمواجهة العهد اللبناني

يستهل النصر السعودي لكرة القدم مشواره في البطولة العربية للأندية يوم الاحد عندما يلتقي مع العهد اللبناني ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من البطولة.



ويسعى النصر من خلال مشاركته في هذه البطولة للعودة لمنصات التتويج التي غاب عنها الفريق في الموسمين الماضيين وبالتحديد منذ فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفين في 2015، وكذلك تحقيق بطولته العربية الأولى في تاريخه.



ويتمنى الجهاز الفني للفريق بقيادة ريكاردو جوميش أن تحقق هذه البطولة المرجو منها بأن يتحقق الانسجام بين لاعبي الفريق القدامى والجدد.



وينتظر أن يدفع جوميش باللاعبين الثلاثة الجدد وهم الليبيري وليام جيبور والبرازيلي ليوناردو والمدافع المغربي سعد لكرو في هذه المباراة بجانب اللاعبين المعتاد مشاركتهم مع الفريق أمثال إبراهيم غالب وشايع شراحيلي وعمر هوساوي وأحمد الفريدي ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي.



وسيغيب عن النصر عبد الله العنزي ومحمد الحارثي وحمد العقيلي الذين استبعدوا من البطولة لأسباب فنية حيث عادوا للرياض لاستكمال التدريبات.



على الجانب الآخر، يسعى العهد لإحراز أول ألقابه الخارجية، بعد تعاقده مع المدرب المحلي موسى حجيج، خلفا لباسم مرمر.



ويعلم فريق العهد اللبناني أن هذه المباراة لن تكون سهلة خاصة وأنه يواجه أحد أقوى الفرق المشاركة في البطولة ولكن الجهاز الفني للفريق بقيادة حجيج حرص على الاجتماع بلاعبيه بضرورة بذل أقصى مجهود لديهم والظهور بأداء مشرف لإسعاد الجماهير اللبنانية.



وكان الفريق اللبناني قد حرص على تدعيم الفريق قبل المشاركة في هذه البطولة حيث تعاقد مع الحارس الدولي مهدي خليل والمدافع علي السعدي والمهاجم السنغالي إبراهيما ديوب ولاعب الوسط الغاني عيسى يعقوبو.



ويدخل فريق العهد اللبناني المباراة بصفوف مكتملة خاصة بعد عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي حسين زين وحسين منذر ومحمد قدوح واللذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.