البطولة العربية: النصر يهدر تقدمه.. ويتعادل مع العهد

فرط النصر السعودي في تقدمه بهدف ليتعادل 1-1 مع العهد اللبناني في بداية مشوار الفريقين في البطولة العربية للأندية لكرة القدم في مصرليوم الأحد.

وتقدم يحيى الشهري بهدف للنصر في الدقيقة 37 لكن إبراهيما ديوب أدرك التعادل للعهد بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.



ولم تمر سوى ثلاث دقائق فقط حتى كشر النصر عن أنيابه الهجومية ،عندما لعبت كرة بينية ليحيى الشهري داخل منطقة جزاء فريق العهد من الناحية اليسرى لينفرد بالحارس مهدي خليل، حيث سدد كرة قوية أنقذها الحارس لترتد لمحمد السهلاوي الذي سددها مرة أخرى لكن الحارس تألق وحولها لركلة ركنية لم تستغل.

ورد العهد في الدقيقة السابعة عندما لعب محمد حيدر كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها إبراهيم ديوب وقابلها بضربة رأس، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس وليد عبد الله.

واستمرت المحاولات الهجومية للفريقين من خلال لعب الكرات العرضية من على الأجناب، لكنها لم تشكل أي خطورة على المرميين.

وكاد النصر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 11 ،عندما مرر أحمد الفريدي كرة خلف مدافعي العهد لخالد الغامدي في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة قوية، لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية للحارس مهدي خليل.

وبمرور الوقت فرض العهد سيطرته على مجريات اللعب معتمدا على الضغط المبكر على لاعبي النصر ،ولكنهم فشلوا في تشكيل أي خطورة تذكر على مرمى النصر، الذي تراجع لاعبيه لوسط ملعبهم واعتمدوا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى العهد.

وفي الدقيقة 19 أهدر محمد السهلاوي فرصة هدف للنصر، عندما مرر ليوناردو بيريرا كرة عرضية قابلها السهلاوي بتسديدة بقدمه، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس مهدي خليل.

واستمرت محاولات الفريقين الهجومية حتى تمكن النصر من افتتاح التسجيل في الدقيقة، 37 عندما انطلق أحمد الفريدي بالكرة ودخل منطقة جزاء العهد ليمررها ليحيى الشهري، الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

ورد العهد بعدها بدقيقتين بفرصة هدف مؤكد، عندما سدد أحمد زريق كرة قوية تصدى لها وليد عبد الله الذي تباطأ في الإمساك بالكرة ليتدخل إبراهيم ديوب، الذي قطعها ومررها حسن شايتو الذي سددها فوق العارضة.

واستمرت محاولات العهد اللبناني في محاولة لتعديل النتيجة قبل نهاية هذا الشوط، لكنه فشل حيث مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية هذا الشوط بتقدم النصر 1 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف العهد اللبناني من هجماته في محاولة لإحراز هدف التعادل، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 49 ،عندما مرر أحمد زريق كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها إبراهيم ديوب بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

بعد الهدف أصبحت المباراة أكثر سرعة وسخونة من الفريقين، اللذين تبادلا للهجمات بحثا عن احراز هدف التقدم ، وتعدد هجمات الفريقين من حيث التسديد من خارج منطقة الجزاء والكرات العرضية من الجانبين، ولكن مدافعي الفريقين تصديا لتلك الهجمات.

وبمرور الوقت فرض العهد اللبناني سيطرته على مجريات اللعب من أجل احراز هدف التقدم وسط تراجع غير مبرر من جانب لاعبي النصر، الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة ورغم المحاولات الهجومية إلا أنها لم تشهد الخطورة المطلوبة على المرميين.

وشهدت العشر دقائق الأخيرة من هذا الشوط نشاطا هجوميا ملحوظا للفريق السعودي، الذي استغل التراجع البدني للاعبي العهد اللبناني وشن هجمات خطيرة.

وكاد النصر ان يسجل هدفه الثاني ،عندما سدد ليوناردو بيريرا كرة قوية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80 أنقذها الحارس المتألق مهدي خليل من على خط المرمى.

وعاد ليوناردو لتهديد مرمى العهد عندما سدد ليوناردو كرة قوية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84 حولها خليل بأطراف أصابعه لركلة ركنية لم تستغل.