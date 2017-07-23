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مدرب الهلال: جاهزون لمواجهة المريخ

المصدر: العربية.نت
براون في مران هلالي سابق
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أكد الأرجنتيني خوان براون مدرب فريق الهلال الأولمبي جاهزية لاعبيه لخوض مباراة المريخ السوداني في مستهل مشاركة الفريقين بالبطولة العربية للأندية التي تقام في مصر.

وقال براون في المؤتمر الصحفي: المريخ فريق قوي ولديه لاعبين على مستوى مميز، لكني تابعت المباريات الأخيرة للفريق السوداني ودرست نقاط الضعف والقوة واتخذت قراري حول التكتيك الذي سنتخذه في المباراة.

وزاد المدرب الأرجنتيني: رغبة اللاعبين بالوصول إلى أبعد نقطة في هذه البطولة تغني عن عامل الخبرة، وأجد في اللاعبين الرغبة بتقديم مستويات جيدة حتى مع النقص الذي يعتري صفوف الفريق.

كلمات دالّة

#الهلال, #المريخ, #البطولة العربية

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