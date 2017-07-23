مدرب الهلال: جاهزون لمواجهة المريخ

أكد الأرجنتيني خوان براون مدرب فريق الهلال الأولمبي جاهزية لاعبيه لخوض مباراة المريخ السوداني في مستهل مشاركة الفريقين بالبطولة العربية للأندية التي تقام في مصر.

وقال براون في المؤتمر الصحفي: المريخ فريق قوي ولديه لاعبين على مستوى مميز، لكني تابعت المباريات الأخيرة للفريق السوداني ودرست نقاط الضعف والقوة واتخذت قراري حول التكتيك الذي سنتخذه في المباراة.

وزاد المدرب الأرجنتيني: رغبة اللاعبين بالوصول إلى أبعد نقطة في هذه البطولة تغني عن عامل الخبرة، وأجد في اللاعبين الرغبة بتقديم مستويات جيدة حتى مع النقص الذي يعتري صفوف الفريق.