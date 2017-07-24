الأخضر الأولمبي يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2018

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا 2018 تحت 23 التي ستقام في الصين ضمن أفضل ثواني المجموعات، بعد خسارته مباراته الثالثة أمام العراق بهدفين لا رد لها.

وتأهلت منتخبات السعودية والأردن وسوريا وفيتنام واليابان وتايلاند إلى البطولة رغم حصولها على المركز الثاني.

وكان الأخضر الأولمبي بحاجة إلى الفوز أو التعادل للتأهل إلى البطولة كمتصدر، لكنه سقط أمام العراق في المباراة الثالثة ضمن المجموعة الثانية بهدفي حسين السعيدي وأيمن حسين، ليحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وتغلب الأخضر على البحرين 3-1 في المباراة الأولى، وعلى أفغانستان 8-0 في المباراة الثانية.