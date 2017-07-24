الشباب يشكو اتحاد القدم لدى هيئة الرياضة

قدمت إدارة الشباب برئاسة عبدالله القريني شكوى رسمية لدى الهيئة العامة للرياضة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب ما أسمته تقاعساً عن اتخاذ اللازم حيال التحقيق في مخالفات مالية ذات أثر رياضي، في إشارة إلى قضية انتقال محمد العويس إلى أهلي جدة.

وقالت إدارة الشباب في خبر صحافي نقله حساب النادي على "تويتر": يأتي ذلك حرصاً من إدارة الشباب على حماية النادي وحقوقه، ولهذا تطلب الإدارة من الهيئة العامة للرياضة مباشرة التحقيقات أو التعاون مع النيابة العامة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وسبق أن قدمت إدارة الشباب شكوى لدى اللجنة الأولمبية السعودي ضد اتحاد القدم مساء يوم الأحد.