الفريدي: مستمر مع الفريق.. حيدر: نصر كارينيو أفضل

أكد أحمد الفريدي لاعب النصر السعودي أنه مستمر في النادي بخلاف الأحاديث التي ظهرت في الفترة الماضية حول استبعاده عن صفوف الفريق، فيما اعتبر اللبناني محمد حيدر مهاجم العهد اللبناني أن فريق النصر الذي واجهه قبل 4 مواسم كان أفضل من النصر الحالي.

وقال الفريدي لـ"العربية": ترددت أحاديث كثيرة قبل بداية المعسكر حول استبعادي، لكن أنا مستمر مع الفريق واحترم عقدي مع النادي وإدارة النادي تحترم عقدي. وزاد: لا يمكن الحكم على اللاعبين الأجانب لأننا في بداية المشوار، ونحن عازمون على تحقيق شيء هذا الموسم.

وفي المقابل، قال محمد حيدر: النصر كان أفضل بكثير عندما واجهته بقميص الاتحاد وبعده الفتح موسم 2013-2014، رغم أن الحكم صعب بعض الشيء لأنها أول مباراة رسمية للفريق في الموسم الجديد.