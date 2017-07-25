البطولة العربية: الهلال والمريخ يكتفيان بنقطة

فرض التعادل الايجابي 1-1 كلمته على مباراة الهلال السعودي والمريخ السوداني في مستهل مشوار الفريقين في البطولة العربية للأندية لكرة القدم في استاد برج العرب بالاسكندرية يوم الإثنين.



وتقدم ناصر الدوسري للهلال في الدقيقة 26 عندما تلقى تمريرة بينية رائعة من ثامر العلي ليراوغ حارس المريخ ويضع الكرة بسهولة في الشباك.



وأدرك بكري المدينة التعادل في الدقيقة 71 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.



ويتصدر الترجي التونسي المجموعة الثالثة بعد فوزه على نفط الوسط العراقي 1-صفر في وقت سابق.



وسيلتقي الترجي مع المريخ في الجولة الثانية يوم الخميس المقبل بينما يواجه نفط الوسط الهلال السعودي في اليوم ذاته.