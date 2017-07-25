الجماهير الأهلاوية تستقبل العويس في جدة

وصل اللاعب محمد العويس، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تمهيداً لانضمامه إلى تدريبات فريقه الجديد الأهلي، وذلك عقب انتهاء عقده الاحترافي مع نادي الشباب.

وكتب النادي الجداوي عبر بيان فور وصول اللاعب: "وصل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن محمد العويس، مساء اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق".

وتابع: "وكان النادي الأهلي، قد أنهى إجراءات انضمام محمد العويس في صفقة انتقال حر، بعد دخوله فترة الستة أشهر في 24 من يناير من العام الجاري، لينضم بتاريخ اليوم رسمياً للأهلي، ويبدأ تمارينه مع بقية زملائه اللاعبين".