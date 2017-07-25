بيان من "الآسيوي" حول مباريات فرق السعودية والإمارات

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي عمله مع الاتحادين السعودي والإماراتي من أجل ضمان عدم تأثر بث مباريات دوري أبطال آسيا وتصفيات كأس العالم 2018 من أجل ضمان الحقوق التجارية للاتحاد القاري.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه: أعربت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي عن امتنانها للاتحادين السعودي والإماراتي على جهودهما من أجل مساعدة الاتحاد الآسيوي لبث المباريات المقبلة.

وزاد لين زياوهوا الذي ترأس اجتماع لجنة المسابقات بعد تنحي رئيسها سعود المهندي عن التصويت على القرار: الوضع معقد للغاية، ولكنا سعداء بتلقي ضمانات من الاتحادين السعودي والإماراتي بأنهما لن يعترضا على قيام الاتحاد الآسيوي بتوفير النقل الدولي للمباريات في السعودية والإمارات.

وتابع زيلوهوا: تقدر اللجنة أهمية الدفاع عن الحقوق التجارية للاتحاد الآسيوي، كما سيقوم الاتحاد بمراقبة الموقف بشكل منتظم من الجانب التنظيمي، وسيتابع التعاون المستمر بين الاتحادين السعودي والإماراتي من أجل ضمان حصول ملايين المشاهدين في القارة على خدمة بث المباريات.

وختم البيان: وسوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضاً التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال المباراتين المهمتين في تصفيات كأس العالم، واللتين ستقامان في الإمارات والسعودية، كون "فيفا" من يشرف على مباريات الدور النهائي من تصفيات كأس العالم.