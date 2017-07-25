تركي بن خالد: وضع الهلال يشابه منتخب ألمانيا

أكد الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تلقي اتحاده وعوداً بدخول عدد أكبر من الجماهير في الجولات المقبلة من البطولة العربية، مشيراً إلى أن لعب الهلال السعودي بفريقه الأولمبي يشابه حالة منتخب ألمانيا في بطولة كأس القارات 2017 والتي حصل على لقبها.

وقال الأمير تركي بن خالد لبرنامج "البطولة العربية": نحن راضون عن البطولة حتى الآن، ويهمنا الحضور الجماهيري لكن الأهم من ذلك سلامة الجميع. وأردف: لدينا وعود بدخول عدد أكبر من الجماهير في الجولات المقبلة.

وزاد: سنقيم التجربة في المستقبل لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، إن كانت من الاتحاد أو أنظمته أو حتى مكان الاستضافة، نحن متأكدون بأن المستقبل سيكون أفضل. وواصل: يزعجني من يقول بأن البطولة غير مهمة لأن فيفا لم يعترف بها، لأن قضية الاعتراف أمر قانوني بحت، لا دخل له بالمستوى الفني، وسنحاول الحصول على الاعتراف بالبطولة من فيفا قريباً.

وحول مشاركة الهلال بفريقه الأولمبي، أجاب: أشكر إدارة الهلال لحرصها المشاركة بالبطولة، ومسألة مشاركة النادي بالفريق الأولمبي أمر يحدث في كثير من البطولات العالمية، وأقرب مثال منتخب ألمانيا الذي شارك ببطولة القارات الأخيرة وفاز بلقبها.