أهلي جدة والعين الإماراتي يتفقان على تأجيل وديتهما

تأجل اللقاء الودي بين أهلي جدة والعين الإماراتي، الذي كان من المقرر أن يقام يوم الأربعاء لمدة 24 ساعة في إطار معسكر كلا الفريقين الإعدادي المقام حاليا بالنمسا استعدادا للموسم المقبل



ونشر الحساب الألكتروني الرسمي لنادي العين الإماراتي على "تويتر": تأجيل مباراة العين والأهلي السعودي الودية لغد الخميس 27 يوليو.



وخاض الأهلي أربعة لقاءات ودية خلال معسكره بالنمسا، حيث فاز 3 - صفر على آلانيا سبور التركي، و12 - صفر على ستانيش النمساوي و2 - 1 على وبيشاهزهوفن النمساوي، فيما خسر 1 - 4 أمام أودينيزي الإيطالي.

