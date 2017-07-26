الفتح الرباطي يتخم شباك النصر بأكبر نتيجة في "العربية"

أحرز محمد فوزير ثلاثة أهداف ليقود الفتح الرباطي المغربي لانتصار ساحق 4-صفر على النصر السعودي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الأربعاء.



وتربع الفتح الرباطي على الصدارة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد النصر عند نقطة واحدة في المركز الأخير، وذلك قبل لقاء الزمالك المصري مع العهد اللبناني بالمجموعة ذاتها في وقت لاحق من يوم الأربعاء.



وقدم الفتح، الذي تعادل 2 - 2 مع الزمالك في الجولة الماضية، أداء لافتا نال استحسان الجماهير التي تابعت اللقاء من مدرجات ستاد الاسكندرية، فيما ظهر النصر بشكل باهت للغاية، وابتعد لاعبوه كثيرا عن مستواهم المعتاد.



وافتتح فوزير التسجيل للفتح في الدقيقة 11، قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و32 من ركلتي جزاء، فيما تكفل إبراهيم البحراوي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 60.



ويلتقي الفتح الرباطي مع العهد في الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم السبت القادم، فيما يواجه الزمالك فريق النصر في اليوم ذاته بالجولة نفسها.





