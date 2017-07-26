دياز: المرحلة الأخيرة "قاعدة" سينطلق منها الفريق

أشاد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، بالمعسكر التحضيري للموسم الجديد، والذي يقيمه النادي العاصمي حاليا في النمسا، واصفا المرحلة الأخيرة من المعسكر بالقاعدة التي سينطلق منها بطل الثنائية خلال الموسم المنقضي.

وقال قائد الدفة الفنية من مقر معسكر أزرق العاصمة: "المرحلة الأولى من المعسكر كانت قوية جدا، واعتمدت على رفع المعدل اللياقي".

وأضاف: "المواجهة الودية الأولى للفريق تعد جيدة جداً، فيما اللاعبون الجدد المنضمون حديثا للمجموعة لديهم إمكانيات مميزة ومازالوا في طور التأقلم مع طريقة لعب الفريق".

وعن المعسكر الأزرق، أردف دياز بقوله: "المعسكر ناجح ويسير بشكل رائع كما هي الأجواء كذلك، والتي ساعدت على أداء التدريبات على فترتين، وتبقى لنا المرحلة الأخيرة وهي القاعدة التي سينطلق منها الفريق".