مدرب الهلال: مباراة المريخ منحت اللاعبين الثقة

أكد خوان بروان، مدرب الفريق الأولمبي لنادي الهلال السعودي، يوم الأربعاء، أن أداء لاعبيه أمام المريخ السوداني، في مستهل مبارياته بالبطولة العربية لكرة القدم المقامة حاليا بمصر، يمنحهم ثقة ودافع أكبر لتقديم مستوى أفضل في المسابقة.



ويواجه الهلال فريق نفط الوسط العراقي يوم الخميس في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة للبطولة، حيث يسعى الفريق لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة، عقب تعادله 1 - 1 مع المريخ.



وقال براون، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: نتيجة وأداء لقاء المريخ السوداني ستمنح اللاعبين ثقة أكبر، وسيكون دافعا كبيرا لمواصلة تقديم المستويات الجيدة. وأضاف: لا نريد أن نرفع سقف الطموح بشكل عال، جميع لاعبينا صغار السن باستثناء ماجد النجراني وعبدالكريم القحطاني.



وواصل: الثنائي العائد من المنتخب الأولمبي عبدالرحمن اليامي وفهد الرشيدي سيكونا جاهزين بنسبة كبيرة للمشاركة في اللقاء، ولا أريد أن أضغط على اللاعبين فأخصص جزءًا كبيرًا من وقتي لتأهيل اللاعبين نفسيًا كونها المرة الأولى التي يشاركون فيها ببطولة كبيرة.