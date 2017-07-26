اتحاد القدم: تسجيل المحترفين مرتبط بشروط "الاحتراف"

كشفت الهيئة العامة للرياضة في بيان إعلامي مشترك مع الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تسجيل اللاعبين المحترفين في الأندية المحترفة سيتم حسب الأحكام المنصوص عليها في لائحة الاحتراف، وهي تسليم كشوفات الرواتب من الفترة بين نوفمبر وحتى يونيو الماضي، وعدم وجود أي قضية ضد النادي في غرفة فض المنازعات.

وقالت الهيئة العامة في بيانها: يجري العمل على مراجعة القواعد المنظمة للحد من ديون أندية الدرجة الممتازة بما يتوافق مع إجراءات ومتطلبات التخصيص ومبادئ الحوكمة في المراحل المقبلة، وبناء على ذلك فإن تسجيل اللاعبين المحترفين في الأندية المطبقة للاحتراف سيكون في ضوء الأحكام المنصوص عليها في لائحة الاحتراف المعتمدة بالاتحاد السعودي لكرة القدم والتعاميم الصادرة بناء عليها، دون النظر إلى القواعد التنظيمية الخاصة بمديونيات الأندية.



