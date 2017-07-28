الفيحاء يضم الكولومبي أسبريا على سبيل الإعارة

تعاقدت إدارة نادي الفيحاء مع اللاعب الكولومبي دانيلو اسبريا، على سبيل الإعارة من نادي العين الإماراتي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء.

وكتب الفيحاء عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "أنهت إدارة الفيحاء إجراءات التعاقد مع المهاجم الكولومبي دانيلو اسبريا بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر قادما من نادي العين الإماراتي".

ومثل اسبريا أندية رمبلا جونيورز الأورغواني، ولوفيتش البلغاري، قبل أن ينضم إلى العين الإماراتي مطلع العام الماضي، فيما سينضم اللاعب إلى معسكر الفريق في النمسا يوم غد السبت.