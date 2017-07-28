غوميز: مشكلتنا ليست لياقية.. ومواجهة الزمالك تحضيرية

وصف ريكاردو غوميز، مدرب النصر، مواجهة الزمالك المصري في البطولة العربية، بالتحضيرية للموسم الجديد، معتبرا أن مشكلة فريقه الأصفر ليست لياقية.

وقال المدرب الجديد للنادي العاصمي في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الزمالك: "أنا مدرب جديد في الفريق، من أهم الإيجابيات التي استفدتها من البطولة هي معرفة اللاعبين، كان ينقصني معرفتهم عن قرب من خلال المباريات، وهذا أمر إيجابي من البطولة، وسأستعين ببعض اللاعبين الشباب بالطبع خلال مباراة الزمالك".

وتابع: "مباراة الزمالك سنلعبها لمواصلة التحضير للموسم الجديد، وسنحرص على تحسين صورة الفريق، فيما مشكلتنا لم تكن لياقية، هنالك لاعبون تدربوا أياما كثيرة، وآخرون تدربوا عشرة أيام فقط، ولاعبين أقل مثل لاعبي المنتخب والأجانب، كل لاعب مستواه اللياقي مختلف".

وواصل غوميز حديثه: "أعد فقط بالعمل، واللاعبين الأجانب انضموا للفريق في وقت متأخر، لذلك فالوقت مبكر للحكم عليهم".