الفيحاء يهزم سبارتا الهولندي في آخر مبارياته الودية

تغلب الفيحاء على فريق سبارتا روتردام الهولندي 4-3 في آخر مباراة ودية يخوضها في معسكره الإعدادي بالنمسا قبل العودة إلى السعودية استعداداً لخوض الموسم الجديد.

وتقدم سبارتا روتردام بالهدف الأول في الدقيقة 14 قبل أن يعادل محمد البيشي النتيجة في الدقيقة 35، وعاد الفريق الهولندي لتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز عبدالله المطيري هدف التعادل للفيحاء، وتقدم عبدالمجيد الرويلي للفريق الصاعد مؤخراً في الدقيقة 53 لكن سبارتا روتردام سجل هدف التعادل بعدها بـ4 دقائق، لكن سامي الخيبري أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 61.