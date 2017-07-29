خوان براون: نتائج الفرق الأخرى لم تخدم الهلال

أكد الأرجنتيني خوان براون مدرب أولمبي الهلال رضاه عن المستوى الفني الذي قدمه اللاعبين في البطولة العربية، مشيراً إلى أن نتائج الفرق الأخرى لم تخدم الفريق.

وقال براون في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الترجي التونسي: الاحتكاك بفرق قوية يزيد خبرة اللاعبين، كما أني أحب التأكيد على رضاي التام على مستوى الفريق، ونتائج الفرق الأخرى في البطولة لم تخدمه بالتأهل إلى نصف النهائي.

وعن مباراة الترجي، أجاب: لدينا غياب أنس زباني بسبب الإيقاف، ومساء السبت سأتخذ قراري حول بديله. مضيفاً: يملك أولمبي الهلال عدد من اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق الأول، والبقية قادرون على منحنا الحلول عند مشاركتهم في أي وقت.