الترجي يهزم الهلال ويتأهل بالعلامة الكاملة

واصل الترجي التونسي انتصاراته في البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بمصر بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، عقب فوزه المثير 3 - 2 على الهلال السعودي يوم الأحد، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة في دور المجموعات للمسابقة.



ورفع الترجي رصيده بهذا الفوز إلى تسع نقاط في الصدارة، ليصبح الفريق الثاني في البطولة الذي يحقق العلامة الكاملة بعد فريق الفيصلي الأردني متصدر المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الهلال الذي يشارك بفريقه الأولمبي عند نقطتين.

وقدم الفريقان أحد أفضل مباريات البطولة، حيث لعبا بأعصاب هادئة، عقب ضمان الترجي تأهله رسميا للدور قبل النهائي في البطولة منذ الجولة الماضية.



وكان الهلال ندا حقيقيا للترجي وكان قريبا من حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، ولكن حالت قلة خبرة لاعبيه دون تحقيق ذلك، رغم خوض الفريق التونسي اللقاء بعدد من عناصره البديلة.



وبادر فريد الماطري بالتسجيل للترجي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل عبدالرحمن اليامي للهلال في الدقيقة 48، لتهتز شباك الفريق التونسي للمرة الأولى في البطولة.



وعاد الترجي للتقدم مرة أخرى، بعدما أضاف نجمه هيثم الجويني الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليتعادل الهلال سريعا بهدف حمل توقيع فهد الرشيدي في الدقيقة 60، فيما تكفل غيلان الشعلاني بتسجيل الهدف الثالث للترجي في الدقيقة 74.



واضطر الترجي للعب بعشرة لاعبين في الوقت الضائع من الشوط الثاني، عقب طرد لاعبه هيثم الجويني لحصوله على الإنذار الثاني في قرار مثير للجدل من حكم اللقاء.