الزمالك يأخذ نصيبه من النصر.. ويعيده إلى الرياض بنقطة

فاز الزمالك المصري 2-1 على النصر السعودي في ختام مشوار الفريقين في البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم السبت.



وتقدم القائد حازم إمام بهدف للزمالك في الدقيقة الأولى وأدرك البرازيلي لياندرو بيريرا التعادل للنصر في الدقيقة 12.



وسجل المدافع محمود حمدي (الونش) هدف الفوز للزمالك بضربة رأس في الدقيقة 37 وبعدما أهدر النصر ركلة جزاء بواسطة ليوناردو.



وتأكد خروج الفريقين من الدور الأول للمسابقة قبل حتى انطلاق اللقاء لكن الزمالك حقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه المؤقت طارق يحيى الذي تولى المسؤولية بعد التوصل لاتفاق بالتراضي بفسخ التعاقد مع البرتغالي أوغوستو إيناسيو.



وهذا الانتصار الأول للزمالك في ثلاث مباريات بالبطولة العربية وأصبح رصيده أربع نقاط في المركز الثالث بينما بقي النصر دون رصيد بعد الخسارة الثالثة على التوالي.



وتصدر الفتح الرباطي المغربي هذه المجموعة بخمس نقاط وبفارق الأهداف عن العهد اللبناني بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق.



وتأهل الفتح للدور قبل النهائي إضافة إلى الفيصلي الأردني والأهلي المصري والترجي التونسي وستسحب قرعة مفتوحة بعد يوم الإثنين.