5 جنسيات جديدة في طريقها إلى الدوري السعودي

تنتظر الجماهير السعودية دخول جنسيات جديدة لم تعتد الأندية المحلية على التعاقد منذ بداية نظام الاحتراف قبل 24 عاماً، وهي بوروندي ومدغشقر وسلوفاكيا وترينيداد وتوباغو وليبيريا للمرة الأولى في تاريخ الأندية السعودية، بعدما استقطبت أندية التعاون وأحد والاتفاق والفيصلي والنصر لاعبين منها.

وحضر المهاجم المدغشقري كارلوس أندريا ماتسينورو لاعب منتخب مدغشقر إلى الوافد الجديد نادي أحد بعد 7 مواسم قضاها في ناديي وداد تلمسان واتحاد العاصمة الجزائريين، ساهم فيها بإحراز الدوري الجزائري مرتين وكأس الجزائر مرة واحدة.

وفي القارة السمراء، توجه التعاون إلى بوروندي للتعاقد مع سيدريك أميسي صاحب لاعب وسط يونياو ماديرا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، أما النصر فاختار مهاجمه ويليام جيبور من ليبيريا التي أخرجت للعالم الأسطورة جورج وياه في التسعينات الميلادية.

وستقدم ترينيداد وتوباغو لاعباً للمرة الأولى إلى الدوري السعودي، بعدما تعاقد الفيصلي مع متوسط الميدان خليم هايلند لدعم صفوفه، وهو الذي سبق له المشاركة مع منتخب البلاد التي قدمت دوايت يورك أحد أساطير مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واختار الاتفاقيون متوسط ميدان منتخب سلوفاكيا فيليب كيش ليضبط إيقاع الفريق الشرقي في وسط الميدان، وهو أول لاعب سلوفاكي يحترف في الدوري السعودي.