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الشباب يقترب من إعادة نايف هزازي لقيادة هجومه

المصدر: دبي - عبدالعزيز الرباح
هزازي ارتدى قميص الشباب بين عامي 2013 و2015
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اقتربت إدارة الشباب من التعاقد مع مهاجمها السابق نايف هزازي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد حصوله على مخالصة مالية في يونيو الفائت من النصر.

وقالت مصادر "العربية.نت" إن إدارة الشباب كثفت اتصالاتها خلال نهاية الأسبوع الماضي بلاعبها السابق هزازي لإعادته إلى الفريق، وتحديداً عقب تعثر مفاوضاتها مع الهلال حول المبلغ المطلوب للتعاقد مع لاعبها السابق ناصر الشمراني، وأبدى هزازي موافقته على العودة إلى النادي الذي تركه صيف 2015 متجها إلى النصر بصفقة كبيرة.

وأفادت ذات المصادر أن الاتفاق بين الطرفين تم، لكن ما أخر إتمام الموضوع طلب الشباب أن يكون العقد لمدة عامين، بينما يريد هزازي أن يكون العقد لمدة عام واحد، مع تأكيد المصادر على أن الاختلاف لن يكون عائقاً أمام عودة هزازي إلى نادي شمال العاصمة السعودية.

ولعب هزازي بقميص الشباب في الفترة بين عامي 2013-2015 عندما اشترت إدارة خالد البلطان العام المتبقي من عقده مع اتحاد جدة، وفي موسمه الأول سجل 7 أهداف قبل توقف موسمه في منتصفه إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وفي الموسم الثاني سجل 14 هدفاً دورياً من أصل 17 مباراة لعبها، قبل أن يرحل إلى النصر مقابل 27 مليون ريال لنادي الشباب، و8 ملايين كراتب سنوي.

ولم يستطع هزازي الاستمرار في توهجه مع النصر، ففي موسم 2015-2016 سجل 3 أهداف في الدوري، وفي الموسم الماضي أحرز مثلها.

وخرج هزازي عقب نهاية مباراة الهلال والنصر في كأس الملك الموسم الماضي، وتحدث إعلامياً عن بعض المشاكل التي يعاني منها داخل أسوار النادي الأصفر، قبل أن يبتعد عن التدريبات حتى نهاية الموسم.

كلمات دالّة

#نايف هزازي, #النصر, #الشباب, #ناصر الشمراني

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