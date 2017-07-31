الفيحاء والقادسية يتنافسان على ضم عبد الأمير

يفاضل اللاعب العراقي سعد عبدالأمير، بين عدة عروض احترافية سعودية، وآخر كويتي، تلقاها للانتقال وتمثيل أي منها ابتداء من مطلع الموسم الجديد، وذلك بعدما أبدت إدارة أهلي جدة رغبتها بعدم استمرارية اللاعب الدولي بشعار النادي الجداوي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر "العربية.نت"، فإن الأمير تلقى عروضا احترافية سعودية، يأتي في مقدمتها عرض نادي الفيحاء الصاعد مؤخرا إلى دوري المحترفين، كذلك ناديه السابق القادسية، حيث يرغب الأخير في استعادته وتمثيل صفوفه مجددا. في الوقت الذي أبدى فيه نادٍ كويتي رغبته الجدية في استقطاب اللاعب، وارتداء شعاره خلال المواسم المقبلة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن قائد المنتخب العراقي يرغب بالبقاء واللعب في الدوري السعودي، مؤجلا فكرة انتقاله إلى إحدى الدوريات العربية إلى وقت لاحق.

وقدم الدولي العراقي مستويات مميزة مع القادسية السعودي، خطف على أثرها الأضواء، وساهمت في انضمامه إلى صفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك بطلب من مدربه آنذاك السويسري كريستيان غروس، بعقد احترافي يمتد حتى 2018.

ولم تعلن إدارة النادي الجداوي رسميا حتى اللحظة، فك ارتباطها بقائد المنتخب العراقي، فيما ينتظر أن تعلن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتسنى للاعب الانضمام إلى ناديه الجديد، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي السعودي.