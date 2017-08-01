الفتح يعزز هجومه بالبرازيلي دوسانتوس

عززت إدارة نادي الفتح، خط هجوم فريقها الأول بالبرازيلي غواو دوسانتوس، بعدما وقع الأخير عقدا احترافيا لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الشرقي عبر بيان رسمي الثلاثاء.

وكتب الفتح عبر بيانه: "أنهت إدارة الفتح التعاقد مع المحترف البرازيلي جواو بيدرو بيريرا دوسانتوس، مهاجم نادي الكوبينداس الإسباني، صاحب 24 عاما لتمثيل الفريق الفتحاوي لمدة موسمين رياضيين، مع أفضلية التجديد".

وزاد البيان الفتحاوي: "وجاء التعاقد مع اللاعب بتوصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال، وقد رئيس النادي المهندس العفالق شكره وتقديره لوكيله محمد شريفي لاعب نادي الفتح السابق".