ليو ينتقل إلى وولفرهامبتون.. ويقول: سأقودهم إلى الممتاز

أكد البرازيلي ليو بوناتيني مهاجم الهلال والمنتقل بنظام الإعارة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، حرصه على تقديم كل ما يملك لإعادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل بوناتيني إلى صفوف النادي الإنجليزي مساء الثلاثاء معاراً من الهلال حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما سجل لبطل الثنائية المحلية السعودية 15 هدفاً في جميع البطولات الموسم الماضي.

وقال بوناتيني في تصريحات لموقع النادي الإنجليزي الرسمي: حققت حلمي باللعب والعيش في إنجلترا، والحقيقة أن تجربتي مع الهلال العام الماضي كانت مميزة. وزاد: أنا معجب بكل شيء يدور حول وولفرهامبتون، التاريخ، واللاعبين حتى ملعب التدريب، كل شيء حول هذا النادي يثير إعجابي، سأحاول أن أحرز الأهداف وأحقق حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان رامون دياز مدرب الهلال قد استبعد ليو بوناتيني من حساباته الفنية عقب التعاقد مع السوري عمر خربين، والمهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس.