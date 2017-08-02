اتحاد جدة يغلق قضية البرازيلي جيبسون

أغلقت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي ملف قضية لاعب الفريق السابق البرازيلي جيبسون، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الجداوي عبر بيان رسمي يوم الأربعاء.

وكتب اتحاد جدة عبر بيان بثه في صفحته الرسمية على "تويتر": أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بشكل كامل، قضية اللاعب البرازيلي جيبسون الذي احترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم موسم 2013-2014.

وتابع النادي الجداوي: بعدما سدد مجلس الإدارة كافة مستحقات اللاعب التي صدر فيها حكم نهائي بالسداد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجانه المختصة.

ولعب جيبسون في صفوف الاتحاد لمدة تزيد عن نصف موسم، لكنه رفض الخضوع لاختبار المنشطات شهر أبريل 2014، لتلغي إدارة إبراهيم البلوي عقده بعد قرار إيقافه.