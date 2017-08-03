أهلي جدة يغلق ملف محترفيه بالبرازيلي سوزا

أغلقت إدارة أهلي جدة، ملف المحترفين الأجانب الستة في صفوف الفريق، بعدما أتمت تعاقدها مع اللاعب البرازيلي ليوناردو داسيلفا سوزا، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الجداوي عبر بيان رسمي الخميس.

وكتب أهلي جدة عبر بيان بثه على وسائل الإعلام: "أنهت إدارة النادي الأهلي اجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي ليوناردو داسيلفا سوزا، لتدعيم صفوفو الفريق بالنادي، قادما من بارتيزان الصربي، بعقد يمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسمين آخرين".

وزاد البيان الأخضر: "وقع اللاعب وإدارة نادي بارتيزان على العقد المبرم مع النادي الأهلي، وبذلك ينضم رسميا، ليكمل عقد المحترفين الأجانب الستة".