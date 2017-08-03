ناصر الشمراني في مأزق.. الأندية تسحب عروضها

بات الدولي ناصر الشمراني مهاجم الهلال المبعد ومعه بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي في أزمة حقيقية، بعد انسحاب الأندية التي كانت تريد التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى الشمراني النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى العين الإماراتي، وأسهم بتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يعود إلى الهلال من جديد، ويستبعده رامون دياز مدرب الفريق من حساباته عقب شراء عقد عمر خربين ومختار فلاتة والأوروغوياني ماتياس بريتوس.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت"، فإن الشمراني كان تحت أنظار أندية الشباب والفيحاء والتعاون، لكنها سحبت عروضها لضم هداف الدوري السعودي السابق لأسباب مختلفة.

وكان الشباب وجهة الشمراني الأقرب، ووصل الطرفان إلى اتفاق كامل، قبل أن تنسحب إدارة عبدالله القريني من المفاوضات نظير طلب الهلال الحصول على 8 ملايين ريال مقابل بيع العام الأخير من عقد المهاجم المخضرم، وتتوجه نحو مهاجمها السابق نايف هزازي الذي أصبح حراً عقب مخالصته المالية مع النصر.

وكانت إدارة الفيحاء حريصة على التعاقد مع الشمراني بعد تعزيز صفوفها بلاعبين دوليين مثل حسن معاذ وعبدالمجيد الرويلي، لكن الشمراني كان يفضل العودة إلى الشباب على الانتقال للفريق الصاعد، قبل أن تسحب إدارة الفيحاء عرضها عقب التعاقد مع المهاجمين روني فيرنانديز وأسبريلا.

وبينما كان التعاون الخيار الأخير للشمراني، أعلنت إدارته عدم قدرتها على دفع المبلغ المطلوب من الهلاليين بخلاف رواتب اللاعب السنوية، لتتوقف مسيرة الشمراني عند هذا الحد، مع بقاء شهر على خوض المنتخب السعودي مواجهتيه الحاسمتين أمام الإمارات واليابان.

ويعتمد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الأخضر على الشمراني في هجوم المنتخب السعودي إلى جانب محمد السهلاوي ونايف هزازي، وسجل أفضل لاعبي آسيا 2014م هدفاً في التصفيات المونديالية الحالية أمام أستراليا، بعد عودته إلى القائمة الدولية التي غاب عنها منذ يناير 2015.