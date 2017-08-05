الفيحاء يضم عبدالكريم القحطاني من الهلال

أعلنت إدارة الفيحاء، الصاعد إلى دوري المحترفين السعودي، التوقيع مع عبدالكريم القحطاني صانع ألعاب الهلال لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقالت إدارة الفيحاء في خبر رسمي عبر حساب النادي في "تويتر": أنهت إدارة الفيحاء التوقيع مع عبدالكريم القحطاني لاعب الهلال لمدة 3 مواسم.



ويعتبر القحطاني رابع لاعب ينضم إلى الفيحاء قادماً من الهلال، بعد التعاقد مع عبدالمجيد الرويلي وخلف البقعاوي وأحمد بامسعود.

ولعب القحطاني (24 عاماً) بنظام الإعارة مع الرائد الموسم الماضي وسجل له 4 أهداف دورية، وقاد فريق الهلال الأولمبي في البطولة العربية التي شارك فيها الأزرق وخرج منها من دور المجموعات.