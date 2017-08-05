"كسر في الأنف" يبعد مادو عن النصر

أعلنت إدارة كرة القدم بنادي النصر عن تعرض المدافع عبدالله مادو إلى كسر في الأنف سيبعده عن الفريق في الفترة المقبلة.

وقال حساب النصر على "تويتر": أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي اجريت قبل قليل لعبدالله مادو وجود كسر في الأنف نتيجة تعرضه لإصابة في تمرين الفريق وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات للتأكد من ذلك .

واعتمد البرازيلي ريكاردو غوميش مدرب النصر على مادو في بعض مباريات البطولة العربية التي خرج النصر من دورها الأول.

ولعب مادو (24 عاماً) 10 مباريات دورية مع النصر الموسم الماضي، سجل خلالها هدفاً واحداً أمام الوحدة.