توج الاتفاق بطلاً لدورة تبوك الودية الدولية الثانية بعدما تغلب على الصفاقسي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وسجل مهاجم الاتفاق محمد الصيعري هدف الفوز الوحيد بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة، حتى توجه الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك بلقب البطولة.

واختير محمد الكويكبي كأفضل لاعب في البطولة، فيما حاز محمد قعلول على جائزة أفضل حارس.

ووصل الاتفاق إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه الإسماعيلي المصري واتحاد جدة، قبل تجاوز الصفاقسي، لينضم إلى سجل الأبطال، بعدما حقق الوداد البيضاوي المغربي البطولة في نسختها الأولى.