التعادل السلبي ينهي ودية النصر والشباب

أنهى التعادل السلبي مواجهة النصر والشباب الودية في مقر الأول، استعداداً لخوض منافسات دوري المحترفين السعودي والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل.

ودفع سامي الجابر مدرب الشباب بقائمة مكونة من فاروق بن جمعة كحارس مرمى وجمال بلعمري ومحمد سالم وعبدالله الأسطا وحمد القميزي في خط الدفاع، ومحمد القرني وأحمد عطيف وعبدالوهاب جعفر وعبدالمجيد الصليهم وخالد كعبي في خط الوسط مقابل تواجد الجزائري بن يطو وحيداً في المقدمة.

واختار البرازيلي ريكاردو غوميش تشكيلة تواجد فيها وليد عبدالله وخالد الغامدي وعمر هوساوي وبرونو أوفيني وأحمد عكاش وسامي النجعي وعبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري وويليام جيبور ومحمد السهلاوي والبرازيلي ليوناردو.

وسيلعب الشباب أمام أحد في الجولة الأولى، بينما يلاقي النصر الفيصلي في الجولة ذاتها.