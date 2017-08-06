عادل عزت: بطولة تبوك ستستمر مستقبلاً

أكد عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي استمرار بطولة تبوك الدولية الدولية في الأعوام المقبلة بعد نجاحها في النسختين الماضيتين.

وقال عادل عزت في لقاءه مع الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك: الأمير فهد بن سلطان داعم للرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص من خلال إقامة هذه البطولة. وزاد: الأمير فهد بن سلطان قيادي رياضي مخضرم وصاحب بصمة مميزة في تاريخ كرة القدم السعودية.

وأبدى عزت تفاؤله بوصول المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018، وزاد: واثق من تجاوز المنتخب السعودي المباراتين المتبقيتين له في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا، فهم يستشعرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم بإسعاد الجماهير السعودية والتأهل إلى المونديال بعد 12 عاماً من الغياب.