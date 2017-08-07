اتحاد القدم يوقف القريني عاما ويغرمه 300 ألف ريال

قرر اتحاد القدم السعودي، إيقاف عبدالله القريني، رئيس نادي الشباب، لمدة عام، مع تغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وذلك بسبب إساءته لاتحاد اللعبة عبر وسائل الإعلام، في قرار قابل للاستئناف.

وكتب اتحاد القدم السعودي عبر بيان رسمي الاثنين: "قيام عبدلله القريني رئيس مجلس الشباب بالتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنسوبيه".

وتابع: "ثبوت مخالفة المدعى عليه عبدلله القريني، للفقرة الثانية من المادة الثالثة والخمسين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه".

وزاد اتحاد عزت في بيانه: "إيقافه لمدة عام عن الممارسة والمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قرار قابل للاستئناف.