الإنجليزي مارك كلاتينبرغ رئيساً للجنة الحكام السعودية

أعلن اتحاد القدم السعودي تعيين الإنجليزي مارك كلاتينبرغ رئيساً للجنة الحكام خلفاً للمستقيل مرعي عواجي، وحدد الجولة 18 من دوري المحترفين السعودي موعداً لتطبيق تقنية الفيديو المساعد.

وقرر الاتحاد السعودي في اجتماعه تعيين كلاتينبرغ رئيساً للجنة الحكام بعد استقالة مرعي عواجي، ليكون أول أجنبي يترأس اللجنة، بعدما كان مديراً لدائرة التحكيم ومن قبله مواطنه هاوراد ويب.

وحدد اتحاد القدم الجولة 18 من دوري المحترفين لتطبيق تقنية الفيديو المساعد بالإضافة إلى بطولتي كأس الملك وكأس ولي العهد بشكل جزئي، على أن يتم تطبيقها بشكل كامل في موسم 2018-2019.

وثُبِت عدد الطواقم التحكيم الأجنبية بعدد 8 طواقم تحكيمية لكل فريق في دوري المحترفين يستطيع طلبها سواء كانت المباراة على أرضه أو خارجها، على أن يقدم الطلب قبل 15 يوماً من موعد إقامة المباراة.

كما أجل اتحاد القدم الحصول على رسوم تسجيل اللاعبين والمدربين من الأندية حتى الموسم القادم.