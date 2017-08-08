خالد الزيلعي يستقر في الرائد

وقعت إدارة الرائد عقداً احترافياً مع خالد الزيلعي يمتد حتى نهاية الموسم، بعدما خضع للتجربة الفنية في الفترة الماضية في مباريات الفريق الودية والحصص التدريبية.

وبقي الزيلعي دون فريق بعدما انتهى تعاقده مع الباطن الموسم الماضي، عقب أن مثل النادي السماوي في فترة الانتقالات الشتوية وحتى نهاية مباراة ملحق الصعود والهبوط أمام نجران.

وبعدما كانت مسيرته تتسم بالاستقرار مع النصر الذي بقي في صفوفه بين عامي 2009 و2015، مثّل الزيلعي 5 فرق وهي التعاون بنظام الإعارة، والخليج الذي وقع معه لمدة شهر قبل أن يفسخ عقده، والفيصلي الذي لعب معه لفترة بسيطة، قبل أن يحط رحاله في الباطن.

