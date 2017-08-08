خالد بن عبدالله للجماهير: أعطوا "المحترفين" وقتا كافيا

طالب الأمير خالد بن عبدالله، عضو شرف الأهلي بالتأني في إصدار الأحكام على اللاعبين الأجانب والجهاز الفني، مشدداً على أهمية تجاوب اللاعبين مع تعليمات المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف.

وقال الشرفي الأهلاوي في تصريح نقله حساب النادي الرسمي على "تويتر" على المتابعين التأني في إصدار الأحكام وعدم التعجل بالنقد أو إعطاء تصور نهائي للعمل التدريبي أو أداء العناصر الأجنبية التي تعاقد معها الفريق حسب معطيات منطقية تتمثل بالتعاقد مع المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف الذي يحتاج إلى مساحة من الوقت لتطبيق استراتيجيته الفنية بعد 3 أعوام قضاها الفريق مع السويسري كريستيان غروس، وتخلل ذلك فترة بسيطة تواجد فيها البرتغالي جوزيه غوميز.

وحول التعاقدات الجديدة، أجاب: أتت وفق رؤية فنية لتدعيم خطوط الفريق وعلينا منح العناصر الوقت قبل تقييمهم لأنهم يحتاجون إلى فترة للانسجام والتأقلم بحكم اختلاف العادات والتقاليد والبيئة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع البرازيليين كلاوديمير دي سوزا وليوناردو دا سيلفا، إضافة إلى المدافع النيجيري غوديفري أبوأ بونا واحتفظ بالثلاثي السابق عمر السومة وإيوانيس فيتفاتزيديس ومحمد عبدالشافي.